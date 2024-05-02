В ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину

Михаил Подоляк считает, что рано или поздно ЕС примет решение относительно возвращения украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Фото: babel.ua

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что нужно общеевропейское решение относительно возвращения военнообязанных украинских мужчин, которые сейчас находятся в ЕС. Об этом он сказал в интервью delfi.lt.

«Абсолютно точно нужно общеевропейское решение и мне нравится, что эта дискуссия сейчас идет в Европе.

Потому что это выглядит несколько странно. Страна истекает кровью, она воюет, а есть репутационно странная составляющая, когда очень много молодых людей, в первые месяцы войны успевшие выехать из страны. Они мало того, что не поддерживают свою страну, которая воюет все эти 2 года, то есть ищут варианты, как поддерживать: волонтерить донатить, а самое главные какие-то протесты - мы ж не видели массовых протестов по поводу «дайте оружие», «Украина истекает кровью» и т.д. То такая дискуссия сейчас хорошо», - сказал он.

По словам Подоляка, Европа примет решение относительно военнообязанных украинцев.

При этом он заявил, что к этой теме нужно корректно подходить.

«Украина старается корректно подходить к этой теме. Есть разъяснение МИД, очень внятное, на мой взгляд эмоционально правильно построенное, относительно того, как нужно относиться к людям, которые уехали и находятся за границей.

Второе. Эта та дискуссия, которая уже хорошо и качественно уже выглядит в Европе. Разные точки зрения высказываются, каким образом можно действительно изменить отношение к молодым людям, уехавшим за границу.

Третья составляющая. Я думаю рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не надо обращать внимание на эту эмоциональную истерику, эмоциональные крики», - сказал Подоляк.

По его словам, не может «часть страны полностью погружено внутри войны находится, погружено в эту войну, а часть страны находится где-то и еще критикует, что им там ущемляют в каких-то правах».

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Ранее в МИД сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

Добавим, в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

При этом, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Добавим, в МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами.

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