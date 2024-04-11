Граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение двух месяцев сообщить ТЦК номер телефона и реальный адрес

Неуточнение учетных данных в течение 2 месяцев может грозить штрафом до 22,5 тысячи грн, в том числе, лицам, находящимся за границей.

Принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона. В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Так, Переходные положения устанавливают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

– путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии); в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

– путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии); граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления КМУ, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находятся за границей, стать на военный учет граждан Украины.

В комплексе с другим законодательством неисполнение обязанности по уточнению реального адреса и номера телефона может влечь штрафы.

Так, одобренный за основу парламентом 10 апреля законопроект 10379 предусматривает, что в статье 210 КУоАП, устанавливающей ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, установят штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

В статье 210-1, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, также предусматривают штраф от 17 тысяч до 25,5 тыс. грн. для граждан. А для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысячи до 59,5 тысячи грн.

Итак, если гражданин не явится по повестке в ТЦК или же не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему могут применить штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн.

Напомним, новый закон о мобилизации также предусматривает, что по обращению ТЦК органы и подразделения полиции принимают участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, а также будут осуществлять административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также предусмотрено определенное «наказание» для лиц, находящихся за границей.

Так, закон о мобилизации устанавливает, что совершение консульских действий в заграничных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в сроки, определенные настоящим Законом, осуществляется при условии одновременного их обновления.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном КМУ. Впрочем, если лицо желает оформить удостоверение на возвращение в Украину, то такое «наказание» применять не будут.

Кроме того, новый закон о мобилизации вводит термин «уведомление», включающий в себя вручение (отправку) повесток гражданам и вызов граждан в ТЦК.

Устанавливается, что порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК определяется отдельно в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, который принимает Правительство.

Также Кабмин определит процедуру проверки военно-учетных документов граждан, уточнение персональных данных военнообязанных и резервистов и внесение соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который предусматривает, что данные о номере телефона, адресе, электронной почте заносятся в Реестр военнообязанных. Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.

Автор: Наталья Мамченко

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