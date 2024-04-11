Верховная Рада проголосовала в первом чтении за перезагрузку БЭБ

Парламент проголосовал за законопроект о БЭБ за основу в повторном первом чтении.

Парламент проголосовал за законопроект № 10439 об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности Украины за основу в повторном первом чтении.

Как пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, документ предусматривает отбор и представление на рассмотрение Премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ.

Также предусмотрены первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года на должности Директора Бюро экономической безопасности Украины, назначенного в порядке, предусмотренном этим Законом). И доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность Директора БЭБ в порядке, предусмотренном этим законом», – отметил он.

Кроме того, в документе говорится, что назначенный директор Бюро экономической безопасности формирует новую дисциплинарную комиссию.

Как мы писали, Кабмин 9 апреля сменил исполняющего обязанности директора БЭБ. Новым руководителем стал ранее заместитель директора Бюро Сергей Перхун.

Напомним, новая редакция законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности устанавливает обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.