Верховна Рада проголосувала у першому читанні за перезавантаження БЕБ

Парламент проголосував за законопроєкт про БЕБ за основу у повторному першому читанні.

Парламент проголосував за законопроєкт № 10439 про вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки України за основу у повторному першому читанні.

Як пояснив голова податкового комітету Данило Гетманцев, документ передбачає відбір і подання на розгляд Прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

«Також передбачені перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом). І доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду Директора БЕБ в порядку, передбаченому цим законом», – зазначив він.

Окрім того, у документі зазначається, що призначений директор Бюро економічної безпеки формує нову дисциплінарну комісію.

Як ми писали, Кабмін 9 квітня змінив виконуючого обов’язки директора БЕБ. Новим керівником став до цього заступник директора Бюро Сергій Перхун.

Нагадаємо, нова редакція законопроэкту про перезавантаження Бюро економічної безпеки встановлює обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

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