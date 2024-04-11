Чорний день в історії: «Центренерго» втратила 100% генерації через знищення Трипільської ТЕС

Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

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В ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Це найпотужніша електростанція у Київській області.

Через знищення ТЕС «Центренерго» втратила 100% генерації. Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Центренерго».

«Чорний день в історії «Центренерго».

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині.

Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі. Але нам дуже болить …

Унаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню», — зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

«Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось», - голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина.

На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

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