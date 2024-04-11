Практика судів
  1. В Україні

Чорний день в історії: «Центренерго» втратила 100% генерації через знищення Трипільської ТЕС

12:48, 11 квітня 2024
Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Чорний день в історії: «Центренерго» втратила 100% генерації через знищення Трипільської ТЕС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Це найпотужніша електростанція у Київській області.  

Через знищення ТЕС «Центренерго» втратила 100% генерації. Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Центренерго».

«Чорний день в історії «Центренерго».

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині.

Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі.  Але нам дуже болить …

Унаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню», — зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

«Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас  найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось», - голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина.

На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією

Судовій процедурі розгляду позову обов’язково має передувати спроба ТЦК доставити ухилянта за допомогою поліції.

РСУ оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду

Документи на конкурс можна подати з 15 квітня.

Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити з собою військовий квиток, дійсність якого перевірятимуть через електронний Реєстр

Представник ТЦК і поліцейський зможуть перевірити дійсність військово-облікового документа засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, де будуть всі дані про громадянина.

Держслужбовці, які займаються аналітикою законів та кіберзахистом у Кабміні та Верховній Раді, отримають відстрочку від мобілізації

Прийнятий закон про мобілізацію дає відстрочку державним службовцям, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів і проводять їх експертизу, а також кіберфахівцям у Верховній Раді та Кабміні.

ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку

Для керівників підприємств введуть частковий наряд щодо передачі транспортних засобів і встановлять обов’язок з оповіщення працівників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду