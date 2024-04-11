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Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля: що треба знати

20:55, 11 квітня 2024
При поданні запиту на отримання виписки з Єдиного державного реєстру заявник одночасно подає документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля: що треба знати
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Управління державної реєстрації ЦМУ МЮ м. Київ роз’яснило питання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля.

Апостиль — це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах країн — учасниць Гаазької конвенції. Згідно з положеннями останньої документ, на якому проставлено апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи засвідчення й може бути використаний у будь-якій іншій державі — учасниці Конвенції.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – виписка з Єдиного державного реєстру) в паперовій формі для проставлення апостиля надається за запитом заявника про надання такого документа шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, яким є посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України – міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.

При поданні запиту на отримання виписки з Єдиного державного реєстру заявник одночасно подає документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля, він пред’являє уповноваженій особі суб’єкта державної реєстрації документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною особою виготовляється копія та долучається до поданого запиту.

За результатом розгляду запиту щодо надання виписки з Єдиного державного реєстру посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує виписку з цього реєстру.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України передаються уповноваженій посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану відповідного територіального органу для проставлення на такій виписці апостиля та надання її заявникові.

Після отримання такої виписки посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану відповідного територіального органу за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує відповідну заяву та реєструє її у наведеному Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється.

Перелік документів, необхідних для отримання виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі для проставлення апостиля:

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру;

- документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру;

- документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.

У разі подання запиту представником, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

У разі якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля, він пред’являє державному реєстратору, уповноваженій особі суб’єкта державної реєстрації документ, що підтверджує право на звільнення від сплати.

Плата за надання виписки з Єдиного державного реєстру:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень (150 гривень)

Плата за надання послуг з проставлення апостиля:

- для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 гривня за один документ);

- для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень за один документ).

Від внесення плати за проставлення апостиля звільняються:

інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

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