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МВС та нардепи ініціювали зміни до КУпАП – як посилять відповідальність за вчинення домашнього насильства

16:42, 11 квітня 2024
У МВС повідомили про роботу над посиленням відповідальності за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.
МВС та нардепи ініціювали зміни до КУпАП – як посилять відповідальність за вчинення домашнього насильства
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Міністерство внутрішніх справ України спільно з нардепами ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Законопроєктом № 8329  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Зміни передбачають:

  • Збільшення вдвічі розмірів штрафів за вчинення домашнього насильства.
  • Адміністративну відповідальність за вчинення сексуального домагання.
  • Збільшення розмірів штрафів за невиконання термінового заборонного припису.

Також законопроєкт передбачає визначення дитини потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Як раніше повідомили у Департаменті комунікації МВС України, у 2023 році Національна поліція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

У МВС пишуть, що упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша – на 21% більше, ніж у 2023 році.

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