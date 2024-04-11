МВС та нардепи ініціювали зміни до КУпАП – як посилять відповідальність за вчинення домашнього насильства

У МВС повідомили про роботу над посиленням відповідальності за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Міністерство внутрішніх справ України спільно з нардепами ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Законопроєктом № 8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Зміни передбачають:

Збільшення вдвічі розмірів штрафів за вчинення домашнього насильства.

Адміністративну відповідальність за вчинення сексуального домагання.

Збільшення розмірів штрафів за невиконання термінового заборонного припису.

Також законопроєкт передбачає визначення дитини потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Як раніше повідомили у Департаменті комунікації МВС України, у 2023 році Національна поліція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

У МВС пишуть, що упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша – на 21% більше, ніж у 2023 році.

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