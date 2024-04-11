МВС та нардепи ініціювали зміни до КУпАП – як посилять відповідальність за вчинення домашнього насильства

Міністерство внутрішніх справ України спільно з нардепами ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Законопроєктом № 8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.
Зміни передбачають:
Також законопроєкт передбачає визначення дитини потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.
Як раніше повідомили у Департаменті комунікації МВС України, у 2023 році Національна поліція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.
Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.
У МВС пишуть, що упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша – на 21% більше, ніж у 2023 році.
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