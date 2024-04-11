МВД и нардепы инициировали изменения в КУоАП – как усилят ответственность за совершение домашнего насилия

В МВД сообщили о работе над усилением ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Министерство внутренних дел Украины совместно с нардепами инициировали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола. Законопроектом № 8329 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Изменения предполагают:

Увеличение вдвое размера штрафов за совершение домашнего насилия.

Административная ответственность за совершение сексуального домогательства.

Увеличение размеров штрафов за невыполнение срочного запретительного предписания.

Также законопроект предусматривает определение ребенка потерпевшим, если он присутствовал при совершении домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Как ранее сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, в 2023 году Национальная полиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80% (с 1498 по 2701). Кроме того, выявлено на 36% больше административных правонарушений.

Однако, по прогнозам Аналитического центра МВД на 2024 год, ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.

В МВД пишут, что в течение всего двух месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Динамика роста среди административных правонарушений меньше – на 21% больше, чем в 2023 году.

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