МВД и нардепы инициировали изменения в КУоАП – как усилят ответственность за совершение домашнего насилия

Министерство внутренних дел Украины совместно с нардепами инициировали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола. Законопроектом № 8329 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола.
Изменения предполагают:
Также законопроект предусматривает определение ребенка потерпевшим, если он присутствовал при совершении домашнего насилия или насилия по признаку пола.
Как ранее сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, в 2023 году Национальная полиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80% (с 1498 по 2701). Кроме того, выявлено на 36% больше административных правонарушений.
Однако, по прогнозам Аналитического центра МВД на 2024 год, ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.
В МВД пишут, что в течение всего двух месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Динамика роста среди административных правонарушений меньше – на 21% больше, чем в 2023 году.
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