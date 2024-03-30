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В 2023 году Нацполиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия – МВД

16:33, 30 марта 2024
В МВД сообщили о работе над усилением ответственности за совершение домашнего насилия.
В 2023 году Нацполиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия – МВД
Источник фото: mvs.gov.ua
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МВД и Парламент работают над усилением ответственности за домашнее насилие.

Министерство внутренних дел Украины вместе с народными депутатами инициировали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола. Это связано с ратификации Стамбульской конвенции.

Как пишут в Департаменте коммуникации МВД Украины, в 2023 году Национальная полиция зарегистрировала более 291 тысяч фактов домашнего насилия. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80% (с 1498 по 2701). Кроме того, выявлено на 36% больше административных правонарушений.

Однако, по прогнозам Аналитического центра МВД на 2024 год, ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.

В МВД пишут, что в течение всего двух месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Динамика роста среди административных правонарушений меньше – на 21% больше, чем в 2023 году.

Поэтому инициированным МВД и парламентариями законопроектом № 8329 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Проект закона был принят за основу Верховной Радой Украины 22 ноября 2023 года. Вскоре документ будет вынесен на рассмотрение нардепам для принятия в целом, пишут в МВД.

Стамбульская конвенция определяет насилие против женщин нарушением прав человека и формой дискриминации. А также предлагает стратегии искоренения этих явлений.

20 июня 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями». В соответствии с ним Украина взяла на себя ряд обязательств по приведению своих нормативно-правовых актов в соответствие с положениями Конвенции. В частности, это касается и надлежащего расследования фактов насилия и привлечения обидчиков к ответственности.

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