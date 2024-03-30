В Офисе Президента объяснили причину кадровых перестановок

Владимир Зеленский провел перестановки в Офисе Президента и Совете национальной безопасности и обороны.

Источник фото: president.gov.ua

На этой неделе в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе Президента прошли кадровые перестановки. В начале недели Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил вместо него Александра Литвиненко. Потом резидент подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

А 30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента и освободил от обязанностей ряд Советников.

Как пояснили в Офисе Президента, кадровые перестановки связаны с оптимизацией штата. Об этом сказал спикер Владимира Зеленского, пишет «РБК-Украина».

«Сегодняшнее увольнение советников и помощников Президента связано с оптимизацией штата Офиса Президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти», - сказал спикер президента Сергей Никифоров.

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