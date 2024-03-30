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В Офісі Президента пояснили причину кадрових перестановок

14:57, 30 березня 2024
Володимир Зеленський провів перестановки в Офісі Президента та Раді національної безпеки і оборони.
В Офісі Президента пояснили причину кадрових перестановок
Джерело фото: president.gov.ua
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На цьому тижні в Раді національної безпеки і оборони України та Офісі Президента відбулися кадрові перестановки. На початку тижні Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив замість нього Олександра Литвиненка. Згодом Президент підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

А 30 березня Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента та увільнив від обов’язків низку Радників.

Як пояснили в Офісі Президента, кадрові перестановки пов'язані з оптимізацією штату. Про це сказав речник Володимира Зеленського, пише «РБК-Україна».

«Сьогоднішнє звільнення радників та помічників Президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу Президента. Володимир Зеленський очікує подібних зусиль і від інших органів влади», - сказав речник президента Сергій Никифоров.

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