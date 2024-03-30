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Українським пенсіонерам доплатять 944 грн: названо умови

16:15, 30 березня 2024
Виплати гарантовані для громадян, які самостійно проживають та потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я.
Українським пенсіонерам доплатять 944 грн: названо умови
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В Україні деякі пенсіонери можуть одержувати доплату до пенсії – 944 грн, пише На пенсії.

Додаткова виплата майже у тисячу гривень передбачена для окремої категорії пенсіонерів. Це особи, які досягли певного віку та отримують пенсію. При цьому українці проживають одні й за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду.

Вказані громадяни мають отримувати пенсію саме за віком.

Якщо їхню виплату від держави призначено у зв'язку з інвалідністю, доплата у 944 грн не передбачена. Є ще одна умова – необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена документально. Слід отримати відповідний медичний висновок.

Сума, яку додатково нараховують зазначеній категорії пенсіонерів, залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 2024 року він збільшився до 2361 грн – це мінімальна пенсія українців. Таким чином, 40% від неї – це 944 грн.

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