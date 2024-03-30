Стало відомо, як Україна протидіятиме новим російським бомбам

Щоб протидіяти російським КАБам, Україні необхідні ППО західного зразка, — Повітряні сили.

Україна може протидіяти новим російським бомбам УМПБ Д-30, проте найефективнішим способом буде знищення носія бомби, зокрема літака чи пускової установки. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", - зазначив він.

За словами речника ПС, росіяни запускають керовані боєприпаси з літаків класу Су, але після так званого нещодавнього "Сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, однак загроза залишається.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", - додав Євлаш.

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