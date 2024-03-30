Стало известно, как Украина будет противодействовать новым российским бомбам

Чтобы противодействовать российским КАБам, Украине необходимы ПВО западного образца — Воздушные силы.

Украина может противодействовать новым российским бомбам УМПБ Д-30, однако самым эффективным способом будет уничтожение носителя бомбы, включая самолет или пусковую установку. Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", - отметил он.

По словам спикера ПС, россияне запускают управляемые боеприпасы из самолетов класса Су, но после так называемого недавнего "Сушкопада" враг боится подлетать поближе, однако угроза остается.

"Для того чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам нужно размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", - добавил Евлаш.

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