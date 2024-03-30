Які речі потрібно взяти з собою при евакуації: перелік

Важливо взяти з собою документи, телефон, одяг, ліки.

Фото: novoeizdanie.com

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Через війну багатьом людям доводиться залишати свої будинки та евакуюватись у безпечні регіони. Щоб приготуватися до евакуації, варто дотримуватися деяких рекомендацій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"При евакуації категорично заборонено брати із собою зброю (вогнепальну, травматичну, пневматичну, холодну, вибухонебезпечні матеріали тощо)", - розповіли у відомстві.Як підготуватися до евакуації:

1. Візьміть із собою документи (паспорти, трудову книжку, пенсійне посвідчення, військовий квиток, документи, які підтверджують право власності на нерухомість тощо). За можливості зробіть їх копії або сфотографуйте.

2. У рюкзак та кишені одягу дитини покладіть копію свідоцтва про народження та відомості про батьків та/або інших родичів (паспортні дані, контактні телефонні номери тощо).

3. Розділіть готівку на частини та покладіть у різні місця. Ключі від дому й авто беріть разом із дублікатами.

4. Візьміть телефон, павербанки, зарядні пристрої, кілька ліхтариків, батарейки, сірники, запальничку, свічки.

5. Не забудьте про додаткові комплекти одягу. Також може знадобитися плащ-дощовик або парасолька.

6. Складіть у рюкзак їжу тривалого зберігання та засоби гігієни.

7. Зберіть аптечку із жарознижувальними та знеболювальними препаратами, а також - від алергії та розладів шлунку. Візьміть пластирі, стерильні серветки, антисептик тощо.

8. За можливості майте при собі листок із записом про групи крові й резус-фактори всіх членів сім’ї.

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