Водій маршрутки перевозив пасажирів у стані сп’яніння: як його покарали

Місцевий суд визнав винним водія маршрутки у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та наклав на нього штраф з позбавленням права керування на рік, але адвокат оскаржив.

Водія маршрутки, який перевозив пасажирів у стані алкогольного сп’яніння, місцевий суд притягнув до адміністративної відповідальності. З таким рішенням погодився Рівненський апеляційний суд, тому відхилив апеляційну скаргу захисника, який оскаржив постанову суду першої інстанції в інтересах 61-річного мешканця Рівненського району. Про це повідомляє апеляційний суд.

Пильність пасажирів маршрутки міжміського сполучення попередила можливі трагічні наслідки як для самих пасажирів, так і інших учасників дорожнього руху. Помітивши у водія ознаки алкогольного сп’яніння, вони завадили йому сісти за кермо та викликали працівників патрульної поліції.

Ця подія сталася торік 10 грудня у м.Здолбунові. Патрульні, які прибули на місце виклику близько 18-ї години, за допомогою газоаналізатора провели огляд водія на стан алкогольного сп’яніння та встановили, що чоловік і справді перед тим вживав спиртні напої, оскільки алкоголь у його крові становив 2,27 проміле.

Правоохоронці склали акт огляду, відібрали письмові пояснення у свідків та скерували адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення для розгляду до суду.

Місцевий суд визнав винним водія маршрутки у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами впродовж року.

Адвокат адмінправопорушника оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду, просив її скасувати, а провадження у справі закрити, оскільки в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази того, що його довіритель перебував за кермом маршрутки.

Апеляційний суд відмовив захисникові у задоволенні апеляційної скарги, вважаючи оскаржувану постанову законною та обґрунтованою.

Зібрані докази, серед них і відеозапис з нагрудної камери працівника поліції, на якому поведінка водія маршрутки підтверджує результати тесту про те, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Водій плутався у показаннях і то підтверджував, що перебував за кермом маршрутки, то заперечував цю обставину.

Зрештою, таке судове рішення змусить адмінправопорушника поважати правила співжиття, а також запобігатиме вчиненню нових правопорушень та гарантуватиме безпеку для інших учасників дорожнього руху.

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