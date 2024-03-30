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Реклама азартних ігор та лотерей – у КРАІЛ анонсували покарання для порушників

13:33, 30 березня 2024
На розгляді в Комісії перебувають понад 50 справ про можливі порушення Закону України «Про рекламу».
Реклама азартних ігор та лотерей – у КРАІЛ анонсували покарання для порушників
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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.

Про це йдеться в заяві Комісії.

«Зовнішня реклама інших товарів (послуг, радіопередач тощо), в тому числі спонсорство, в яку вміщено бренд організатора азартних ігор, … є рекламою, яка заборонена.

Тенденція з розповсюдження реклами азартних ігор під виглядом спонсорства збільшується, проте не залишиться поза увагою КРАІЛ. Порушники Закону будуть притягнуті до відповідальності», - зазначили у Комісії.

У КРАІЛ повідомили, що на сьогодні на розгляді в Комісії перебувають понад 50 справ про можливі порушення Закону України «Про рекламу». Тому зараз ведуться роботи зі збору необхідної доказової бази, встановлюються особи, що винні у таких порушеннях, надається оцінка таким діям та готуються матеріали для накладання штрафних санкцій до можливих порушників.

Розмір штрафної санкції може становити 2,130 млн грн (300 мінімальних заробітних плат).

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.

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