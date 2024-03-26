КРАІЛ перевірить законність реклами азартних ігор у київському метро

У Комісії заявили, що розпочали збір інформації.

Джерело фото: epravda.com.ua

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену. Про це пише «Економічна правда».

«КРАІЛ розпочато збір інформації̈, необхідної для розгляду справи щодо можливих ознак порушення законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор при розповсюдженні реклами на території̈ Київського метрополітену», – йдеться у відповіді.

Як зазначається, з жовтня минулого року Комісія набула повноважень слідкувати за дотриманням вимог закону «Про рекламу» та карати гральний бізнес за його порушення.

З того часу, як пишуть у ЗМІ, Комісія не фіксувала жодного випадку порушення законодавства щодо зовнішньої реклами азартних ігор, яка законом заборонена повністю.

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