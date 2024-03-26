Україна — Ісландія: де дивитись фінал плей-офф кваліфікації на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинськи Арена» пройде гра фіналу плей-офф раунду кваліфікації на Євро-2024 Україна – Ісландія.
Матч є номінально домашнім для команди Сергія Реброва, але через війну відбуватиметься у Польщі.
Початок гри заплановано на 21:45. Подивитися її можна буде кількома способами. По ТБ поєдинок Україна — Ісландія у прямому ефірі покажуть регіональні канали «Суспільного». Крім того, онлайн-трансляція матчу пройде на сервісах стрімінгового ТБ MEGOGO.
Також гру покажуть:
Arena Premium 2 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Astro SuperSport 4 HD
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 3 HD
Cytavision Sports 4 HD
DAZN Belgium
DAZN Deutsch
DAZN Eleven 3 Belgium
Digi Sport 1 Romania HD
ESPN 4 Brazil HD
L´Équipe TV HD France
MTV Katsomon
MTV Urheilu 2 Suomi HD
Nova Sport Bulgaria HD
Nova Sports 1 Hellas HD
Optus Sport
Persiana Sports HD
Prima Sport RO 2 HD
S Sport+ Türkiye
Silk Universal Georgia
SportKlub 3 Slovenija
SportKlub 5 Hrvatska
Stöd 2 Sport 2 HD
SuperSport Variety 4 HD
TV2 Play Danmark
TV2 Sport X Dansk HD
ViaPlay GB Player HD
ViaPlay Sverige HD
ViaPlay Ísland HD
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