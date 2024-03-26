Україна — Ісландія: де дивитись фінал плей-офф кваліфікації на Євро-2024

Домашня гра для збірної України відбудеться у польському Вроцлаві.

У вівторок, 26 березня, у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинськи Арена» пройде гра фіналу плей-офф раунду кваліфікації на Євро-2024 Україна – Ісландія.

Матч є номінально домашнім для команди Сергія Реброва, але через війну відбуватиметься у Польщі.

Початок гри заплановано на 21:45. Подивитися її можна буде кількома способами. По ТБ поєдинок Україна — Ісландія у прямому ефірі покажуть регіональні канали «Суспільного». Крім того, онлайн-трансляція матчу пройде на сервісах стрімінгового ТБ MEGOGO.

Також гру покажуть:

Arena Premium 2 BiH HD

Arena Sport 2 Srbija HD

Astro SuperSport 4 HD

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 3 HD

Cytavision Sports 4 HD

DAZN Belgium

DAZN Deutsch

DAZN Eleven 3 Belgium

Digi Sport 1 Romania HD

ESPN 4 Brazil HD

L´Équipe TV HD France

MTV Katsomon

MTV Urheilu 2 Suomi HD

Nova Sport Bulgaria HD

Nova Sports 1 Hellas HD

Optus Sport

Persiana Sports HD

Prima Sport RO 2 HD

S Sport+ Türkiye

Silk Universal Georgia

SportKlub 3 Slovenija

SportKlub 5 Hrvatska

Stöd 2 Sport 2 HD

SuperSport Variety 4 HD

TV2 Play Danmark

TV2 Sport X Dansk HD

ViaPlay GB Player HD

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

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