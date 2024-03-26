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Україна — Ісландія: де дивитись фінал плей-офф кваліфікації на Євро-2024

12:47, 26 березня 2024
Домашня гра для збірної України відбудеться у польському Вроцлаві.
Україна — Ісландія: де дивитись фінал плей-офф кваліфікації на Євро-2024
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У вівторок, 26 березня, у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинськи Арена» пройде гра фіналу плей-офф раунду кваліфікації на Євро-2024 Україна – Ісландія.

Матч є номінально домашнім для команди Сергія Реброва, але через війну відбуватиметься у Польщі.

Початок гри заплановано на 21:45. Подивитися її можна буде кількома способами. По ТБ поєдинок Україна — Ісландія у прямому ефірі покажуть регіональні канали «Суспільного». Крім того, онлайн-трансляція матчу пройде на сервісах стрімінгового ТБ MEGOGO.

Також гру покажуть:

  Arena Premium 2 BiH HD           

  Arena Sport 2 Srbija HD              

  Astro SuperSport 4 HD 

  beIN Connect MENA HD            

  beIN Sports MENA 3 HD             

  Cytavision Sports 4 HD

  DAZN Belgium

  DAZN Deutsch

  DAZN Eleven 3 Belgium              

  Digi Sport 1 Romania HD           

  ESPN 4 Brazil HD           

  L´Équipe TV HD France

  MTV Katsomon

  MTV Urheilu 2 Suomi HD           

  Nova Sport Bulgaria HD             

  Nova Sports 1 Hellas HD            

  Optus Sport

  Persiana Sports HD       

  Prima Sport RO 2 HD                   

  S Sport+ Türkiye            

  Silk Universal Georgia  

  SportKlub 3 Slovenija   

  SportKlub 5 Hrvatska    

  Stöd 2 Sport 2 HD         

  SuperSport Variety 4 HD                           

  TV2 Play Danmark        

  TV2 Sport X Dansk HD  

  ViaPlay GB Player HD

  ViaPlay Sverige HD       

  ViaPlay Ísland HD          

   

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