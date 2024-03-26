Обрано голову Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області

Суд очолив Віктор Данко.

25 березня відбулись збори суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, на порядок денний яких, зокрема, було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результами таємного голосування більшість голосів Віктора Данка обрано на посаду голови Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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