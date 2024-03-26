Практика судів
  1. В Україні

Член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський назвав вислови про «мобілізацію з 18 років» перекрученням

10:35, 26 березня 2024
Нардеп назвав це «перекручуванням» і пояснив, що новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.
Член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський назвав вислови про «мобілізацію з 18 років» перекрученням
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповів народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, здобувачі освіти будуть проходити вишкіл й здобувати військову спеціальність під час навчання, проте їх не призиватимуть до 25 років.

Перед цим нардепом Дмитро Разумков заявив, нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка «реально дозволить мобілізувати людей з 18 років».

Як пише «LIGA.net», Здебський у коментарі назвав це «перекручуванням» і пояснив, що новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

«По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться», – повідомив нардеп.

Водночас у коментарі він заявив, що за умови, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.

За словами Здебського, законопроєкт передбачає, що людина під час освіти має згідно з програмою пройти військовий вишкіл: «Ніхто не буде їх [студентів] брати й хапати до 25 років».

Нардеп заявив, що Разумков «перекручує» і акцентував, що буде введена обов'язкова підготовка у всіх навчальних закладах – і згідно з законом людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Він зазначив, що у мирний час вишкіл становитиме три місяці загальної підготовки й два за спеціальністю, а у воєнний час – три місяці загалом.

Здебський розповів, що людей, які пройшли підготовку, будуть брати на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Відповідно, у кожному освітньому закладі буде відповідний навчальний курс з підготовки, і студент мусить отримати цю військово-облікову спеціальність, пояснив нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мобілізація

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держорганам та чиновникам заборонять користуватися Telegram – стало відомо, за яких умов

Після визнання структури власності Telegram «непрозорою» заборона буде торкатися проведення будь-яких комунікацій, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, в тому числі листування та усних переговорів.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Голова ВККС Роман Ігнатов раптово написав заяву про звільнення, але мотиви пояснювати не став.

Верховний Суд роз’яснив особливості проведення громадських обговорень проєктів актів органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Особливості проведення громадських обговорень проектів актів органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану – позиція Верховного Суду.

Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва