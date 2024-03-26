Член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський назвав вислови про «мобілізацію з 18 років» перекрученням

Нардеп назвав це «перекручуванням» і пояснив, що новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

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Як розповів народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, здобувачі освіти будуть проходити вишкіл й здобувати військову спеціальність під час навчання, проте їх не призиватимуть до 25 років.

Перед цим нардепом Дмитро Разумков заявив, нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка «реально дозволить мобілізувати людей з 18 років».

Як пише «LIGA.net», Здебський у коментарі назвав це «перекручуванням» і пояснив, що новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

«По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться», – повідомив нардеп.

Водночас у коментарі він заявив, що за умови, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.

За словами Здебського, законопроєкт передбачає, що людина під час освіти має згідно з програмою пройти військовий вишкіл: «Ніхто не буде їх [студентів] брати й хапати до 25 років».

Нардеп заявив, що Разумков «перекручує» і акцентував, що буде введена обов'язкова підготовка у всіх навчальних закладах – і згідно з законом людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Він зазначив, що у мирний час вишкіл становитиме три місяці загальної підготовки й два за спеціальністю, а у воєнний час – три місяці загалом.

Здебський розповів, що людей, які пройшли підготовку, будуть брати на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Відповідно, у кожному освітньому закладі буде відповідний навчальний курс з підготовки, і студент мусить отримати цю військово-облікову спеціальність, пояснив нардеп.

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