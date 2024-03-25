У новому законопроєкті є норма, яка може дозволити мобілізувати громадян у 19 років – Дмитро Разумков

Нардеп Дмитро Разумков заявив, що буде говорити про це на засіданні Комітету.

Народний депутат Дмитро Разумков у коментарі «Новини.LIVE» розкрив нові деталі по законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ містить норму, «яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років». Він зазначив, що буде говорити про це на засіданні Комітету.

«Це велика проблема, тому що там прописано таким чином, що, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років», - сказав він у коменті ЗМІ.

Як пишуть у ЗМІ, Разумков додав, що хоче почути позицію Міноборони.

Раніше ми писали, що стало відомо, які правки до законопроєкту про мобілізацію погодив Комітет.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», група народних депутатів на чолі з головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк 13 березня зареєстрували законопроєкт №11079 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Міністерство юстиції України повідомило деталі законопроєкту щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

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