У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Група народних депутатів на чолі з головою партії «Слуга народу» Оленою Шуляк 13 березня зареєстрували законопроект 11079 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Як вказують автори, одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою. У той же час, залучення цих осіб до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з: умовно-достроковим звільненням таких осіб, здійсненням адміністративного нагляду за ними, прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження, врегулювання питань соціального і правового захисту таких осіб тощо.

Законопроектом пропонується внесення змін до:

1) Кримінального кодексу – у частині врегулювання питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом, а також встановлення відповідальності за ухилення від проходження військової служби такими особами;

2) Кримінального процесуального кодексу – у частині врегулювання питань, пов’язаних з прийняттям судом рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом, а також зі зверненням до виконання судових рішень з цього приводу;

3) Кримінально-виконавчого кодексу – у частині врегулювання порядку умовно-дострокового звільнення від відбування покарання осіб для проходження ними військової служби за контрактом;

4) Закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» – у частині покладання на командирів військових частин функцій зі здійснення адміністративного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, а також взяття таких осіб на окремий облік у військовій частині;

5) Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» – у частині встановлення особливостей прийняття, проходження та звільнення з військової служби осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом; врегулювання питань, пов’язаних із соціальним і правовим захистом таких осіб; взяттям таких осіб на військовий облік, зняття та виключення з нього; призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

26 лютого стали відомі деякі деталі змін, які запропоновано врахувати у законопроекті про мобілізацію 10449. Так, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував Розділ І проєкту 10449 після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту. А саме, Кримінальний кодекс України доповнити статтею 84-2 «Звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період». Разом із тим, відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Автор: Наталя Мамченко

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