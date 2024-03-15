Кабмін перепризначив Віктора Єленського головою Державної служби з етнополітики

Віктор Єленський продовжить очолювати Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

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Кабінет Міністрів на засіданні 15 березня прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Повторно призначено Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Погоджено призначення Ігоря Павленка заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Раніше ми писали, які рішення ухвалив уряд 15 березня.

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