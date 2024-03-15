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Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

  1. В Україні

На Кіровоградщині чоловік створив ілюзорний «військовий батальйон» для уникнення від мобілізації

21:46, 15 березня 2024
За винагороду чоловік видавав ухилянтам посвідчення ГО «Міжнародна асоціація націй», де виступав як засновник.
На Кіровоградщині чоловік створив ілюзорний «військовий батальйон» для уникнення від мобілізації
Джерело фото: novomyrgorod
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За діяльністю мешканця Кропивницького порушено кримінальну справу через підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та шахрайстві, повідомили прокурори Кіровоградської області.

Слідство встановило, що підозрюваний вигадав схему, яка мала на меті заважати працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізаційних заходів. За отриману винагороду він видавав військовозобов’язаним посвідчення громадської організації «Міжнародна асоціація націй», де виступав як засновник. Ці посвідчення відігравали роль "пакету послуг", що утруднювало роботу представників ТЦК з мобілізації, зокрема, вимагало носити військову форму та шеврони батальйону, хоча фактично ці особи не були членами військових формувань.

Підозрюваний також інструктував членів своєї організації щодо спілкування з патрулями ТЦК та СП, намагаючись створити конфліктну атмосферу.

Метою такої діяльності було забезпечити ухилення від мобілізації шляхом надання недостовірної інформації про приналежність до військових підрозділів.

Питання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного знаходиться на розгляді.

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