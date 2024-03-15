На Кіровоградщині чоловік створив ілюзорний «військовий батальйон» для уникнення від мобілізації

За винагороду чоловік видавав ухилянтам посвідчення ГО «Міжнародна асоціація націй», де виступав як засновник.

Джерело фото: novomyrgorod

За діяльністю мешканця Кропивницького порушено кримінальну справу через підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та шахрайстві, повідомили прокурори Кіровоградської області.

Слідство встановило, що підозрюваний вигадав схему, яка мала на меті заважати працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізаційних заходів. За отриману винагороду він видавав військовозобов’язаним посвідчення громадської організації «Міжнародна асоціація націй», де виступав як засновник. Ці посвідчення відігравали роль "пакету послуг", що утруднювало роботу представників ТЦК з мобілізації, зокрема, вимагало носити військову форму та шеврони батальйону, хоча фактично ці особи не були членами військових формувань.

Підозрюваний також інструктував членів своєї організації щодо спілкування з патрулями ТЦК та СП, намагаючись створити конфліктну атмосферу.

Метою такої діяльності було забезпечити ухилення від мобілізації шляхом надання недостовірної інформації про приналежність до військових підрозділів.

Питання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного знаходиться на розгляді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.