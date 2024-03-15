На Кировоградщине мужчина создал иллюзорный «военный батальон» для ухода от мобилизации

За вознаграждение мужчина выдавал уклонистам удостоверение ОО "Международная ассоциация наций", где выступал как основатель.

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По деятельности жителя Кропивницкого возбуждено уголовное дело по подозрению в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и мошенничестве, сообщили прокуроры Кировоградской области.

Следствие установило, что подозреваемый придумал схему, которая имела целью мешать работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизационных мероприятий. За полученное вознаграждение он выдавал военнообязанным удостоверения общественной организации "Международная ассоциация наций", где выступал как основатель. Эти удостоверения играли роль "пакета услуг", что затрудняло работу представителей ТЦК по мобилизации, в частности, требовало носить военную форму и шевроны батальона, хотя фактически эти лица не были членами военных формирований.

Подозреваемый также инструктировал членов своей организации по общению с патрулями ТЦК и СП, пытаясь создать конфликтную атмосферу.

Целью такой деятельности было обеспечить уклонение от мобилизации путем предоставления недостоверной информации о принадлежности к военным подразделениям.

Вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому находится на рассмотрении.

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