Кабмин провел заседание: какие решения приняли 15 марта

Правительство утвердило Порядок формирования кадрового резерва работников сферы социальной защиты населения для работы на деоккупированных территориях Украины и внесло изменения в Положение о Государственной архивной службе.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров 15 марта провел очередное заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Законопроектом передбачено поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання; визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку; уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

- Схвалено проект Закону «Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків». Законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин денонсувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, вчинену 07.07.2000 в Мінську та ратифіковану Законом України від 28.11.2002 N 326-ІV.

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення»Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Законопроектом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні, пропонується встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 N 64/2022, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців.

- Засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови. Затверджено Положення про Премію; опис бланка диплома лауреата Премії; ескіз бланка диплома лауреата Премії; опис нагрудного знака лауреата Премії та ескіз нагрудного знака лауреата Премії. Передбачено, що Премія присуджується щороку (до 20 премій) у розмірі 50 тис. гривень кожна громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які зробили вагомий внесок у відродження, дослідження, збереження, забезпечення розвитку, вивчення, популяризацію кримськотатарської мови.

- Внесено зміни до Положення про Державну архівну службу України з метою приведення його у відповідність до положень ЗУ «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Конкретизовано функції Державної архівної служби України щодо: розроблення положень про галузеві державні архіви; контролю ведення державними архівними установами, архівними відділами міських рад списків джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду; державних архівних установ; погодження інструкцій з питань архівної справи і діловодства, розроблених іншими державними органами й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності тощо.

- Внесено зміни до Положення про Державну міграційну службу України. Надано ДМС право приймати рішення: про поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, про реадмісію осіб; про добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження або третю країну; про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з України; про заборону вʼїзду іноземцям та особам без громадянства в Україну та скасування такої заборони, здійснення заходів, повʼязаних з примусовим поверненням/видворенням іноземців та осіб без громадянства з України. Також передбачено повноваження ДМС щодо контролю за здійсненням органами реєстрації реєстраційних дій, та в разі виявлених порушень направлення відповідному органу реєстрації припису про вжиття необхідних заходів та їх усунення, який є обовʼязковим до виконання; проставляння апостилю на офіційних документах, що видаються ДМС та її територіальними органами/підрозділами; вжиття у межах своїх повноважень заходів із забезпечення доставки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус від державного підприємства, що належить до сфери управління Мінекономіки, до територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС; забезпечення роботи ситуаційного центру тощо.

- Внесено зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями з метою приведення його у відповідність до Податкового кодексу України. Передбачено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх обʼєднаннями відповідно до форми розрахунку, затвердженої Мінфіном. Такий розрахунок разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх обʼєднаннями до контролюючих органів у строк, передбачений Податковим кодексом України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2019 N 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності». Врегульовано питання розподілу коштів між закладами вищої освіти приватної форми власності, що здійснюють підготовку здобувачів за державним замовленням. Визначено порядок фінансування підготовки здобувачів вищої освіти новоутвореними та реорганізованими у попередньому календарному році закладами вищої освіти. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, внесено зміни до визначення показника наукової діяльності закладів освіти та показника регіональної підтримки (залежно від безпекової ситуації в регіонах). Внесено зміни до визначення показника міжнародної підтримки закладу освіти.

- Приведено постанови КМУ від 17.11.2004 N 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель», від 17.10.2012 N 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 05.06.2019 N 476«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» у відповідність із вимогами ЗУ N 3285-IX «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», яким виключаються із законодавства такі поняття, як «місто районного, обласного, республіканського значення» і «селище міського типу».

- Затверджено, відповідно частини четвертої статті 24, частини другої статті 26 ЗУ «Про засади державної регіональної політики», Порядок здійснення моніторингу державної регіональної політики та Порядок проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 02.03.2010 № 235 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними», від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій», від 20.12.2017 № 1029 «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» та від 24.06.2022 № 726 «Про реалізацію експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії Російської Федерації на основі геоінформаційної системи».

- Утворено як юридичні особи публічного права такі територіальні органи Державної служби якості освіти: Центральне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти, реорганізувавши шляхом злиття Управління Державної служби якості освіти у м. Києві та Управління Державної служби якості освіти у Київській області; Східне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти, реорганізувавши шляхом злиття Управління Державної служби якості освіти у Луганській області, Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області та Управління Державної служби якості освіти у Харківській області.

- Здійснено вихід України з Угоди про організацію медичного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, працівників та службовців Збройних Сил держав-учасниць Співдружності, Обʼєднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 15.051992 р. у м. Ташкенті.

- Здійснено у звʼязку з докорінною зміною обставин вихід України з Угоди про співробітництво в боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі та укладеної у рамках Співдружності Незалежних Держав.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у Клінічній лікарні «Феофанія». Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОЗ за бюджетною програмою «Медична допомога та соціальна реабілітація військовослужбовців у Клінічній лікарні «Феофанія». Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання військовослужбовцям медичної допомоги та соціальної реабілітації у Клінічній лікарні «Феофанія».

- Затверджено Порядок проведення моніторингу стану дотримання норм міжнародного гуманітарного права у звʼязку із збройною агресією проти України та Порядок функціонування, ведення та доступу до відомостей електронної інформаційної системи порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України.

- Затверджено Порядок формування кадрового резерву працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України. Порядком передбачено формування резерву в електронному вигляді шляхом внесення інформації про фахівців сфери соціального захисту до автоматизованої інформаційної системи «Кадровий резерв працівників сфери соціального захисту населення для роботи на деокупованих територіях України».

- Затверджено, відповідно до частини третьої статті 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», Порядок проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення. Порядком визначено чіткий перелік субʼєктів, які здійснюють заходи з реінтеграції та постізоляційного супроводу осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; окреслено перелік заходів з організації надання медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; затверджено вимоги до центрів реінтеграції, які забезпечують надання медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги звільненим особам.

- Внесено зміни до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених постановою КМУ від 02.08.2022 N 856, в частині відповідності вимогам до кандидатів для отримання кредиту, відповідно до внесених змін до постанови КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану». Внесено зміни до Порядку поширення дії Закону України «Про гарантування речових прав на обʼєкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» на обʼєкти будівництва та їх складові частини, які після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обʼєкта стануть самостійними обʼєктами нерухомого майна (квартира, гаражний бокс, інше житлове або нежитлове приміщення, машино-місце тощо), право на виконання будівельних робіт щодо яких набуто до набрання чинності зазначеним Законом, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2023 N 596. Передбачено вимогу щодо необхідності оформлення банківської гарантії не лише замовником будівництва, але і девелопером будівництва; розширено перелік відомостей, що потребуватимуть проходження процедури верифікації; виключено необхідність оформлення банківських гарантій у випадках залучення коштів від фізичних та юридичних осіб виключно через фонди фінансування будівництва. Уточнено положення щодо строку дії банківської гарантії, передбачено необхідність забезпечення продовження строку дії банківської гарантії у випадку, якщо протягом строку дії гарантії обʼєкт будівництва не був прийнятий в експлуатацію, а також наслідки невиконання зазначеної вимоги, уточнено порядок надання документів бенефіціаром до банку-гаранта з метою отримання виплати тощо.

- Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Беларусь про діяльність залізничного транспорту, вчиненої 17.12.1992 в м. Києві.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Розширено напрями державної підтримки для фермерських господарств та інших виробників с/г продукції у вигляді: бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь с/г призначення (1 гектар) для провадження с/г діяльності на територіях, на яких припинена можливість бойових дій або завершені бойові дії, а також після завершення їх тимчасової окупації, збільшення сум підтримки за діючими напрямами та введення нової спеціальної бюджетної дотації за утримання маточного поголівʼя кіз та/або овець. Врегульовано організаційні питання щодо подання та підписання заявки отримувачем через Державний аграрний реєстр.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «ФОРМЕНТОР».

- Виключено з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки «Перший український індустріальний парк», «BIONIC Hill», «АзовАкваІнвест», «Енергія» згідно з пунктами 2 і 3 частини першої статті 16-1 ЗУ «Про індустріальні парки» (неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль і неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення).

- Затверджено Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Державна програма передбачає комплекс взаємоповʼязаних завдань і заходів (з показниками їх виконання та прогнозованим обсягом необхідних фінансових ресурсів), спрямованих на реалізацію Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна держава».

- Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству аграрної політики та продовольства у 2024 році у загальному фонді державного бюджету за програмою «Організація та функціонування Аграрного фонду» в сумі 2 млн. 826,7 тис. гривень Фонду державного майна на нову бюджетну програму для організації та функціонування Аграрного фонду, який було передано із сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України до сфери управління Фонду державного майна України відповідно до розпорядження КМУ від 11.08.2023 N 697-р.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Черкаської і Харківської обласних рад щодо передачі цілісного майнового комплексу комунальної установи «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи» та цілісного майнового комплексу комунального закладу охорони здоровʼя Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «ІнПарк Борислав».

- Визначено, на реалізацію положень Закону України від 08.12.2023 N 3505-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища», місцем розташування Національного військового меморіального кладовища Гатненську сільську територіальну громаду Фастівського району Київської області.

- Схвалено проект Додаткової угоди N 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Україна- Угорщина-Словаччина-Румунія 2014-2020 роки». Це створить правові підстави для продовження дії зазначеної Угоди до 31 грудня 2025 року та дозволить завершити процес проведення аудиторських перевірок та надання заключних звітів за проектами Стороні ЄС з метою отримання фінальних платежів.

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