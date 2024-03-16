В Ровенской области мужчина вызвал полицейских, чтобы они нашли «похищенный» пакетик с наркотиками

Впоследствии он признался, что вызвал полицию, потому что сам спрятал пакетик и теперь не может найти.

Фото: полиция

В Ровенской области мужчина вызвал копов и пожаловался, что друзья украли у него пакетик с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

37-летний житель поселка Смыга попросил отыскать украденный пакетит с наркотиками. В краже он подозревал знакомых, гостивших у него накануне.

Правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Впоследствии мужчина признался, что вызвал полицейских, потому что сам спрятал пакетик и теперь не может найти.

"На забывчивого гражданина инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КупАП", – говорится в сообщении.

Накажут ли его за хранение наркотиков, не уточняется.

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