Верховный суд Лондона отказался признать Крейга Райта создателем биткоина

Процесс против Крейга Райта, который получил название Crypto Open Patent Alliance (COPA), начался еще в 2021 году.

Верховный суд Лондона постановил, что австралийский ученый и бизнесмен Крейг Райт не является создателем биткоинов Сатоши Накамото. Судья отметил, что в пользу этого говорят неопровержимые доказательства, передает theguardian.com.

Процесс против Райта, который получил название Crypto Open Patent Alliance (COPA), начался еще в 2021 году. Тогда организация подала иск к бизнесмену, чтобы помешать ему судится с разработчиками и другими членами криптосообщества, а также требовать права интеллектуальной собственности на технологию биткоина.

«Во-первых, доктор Райт не является автором white paper биткоина. Во-вторых, Райт не является человеком, который действовал под псевдонимом Сатоши Накамото в период с 2008 по 2011 года. В-третьих, он не является человеком, создавшим систему биткоин. И, в-четвертых, Райт не является автором первоначальных версий программного обеспечения первой криптовалюты», — заявил судья.

Кроме того, судья принял решение приостановить два других дела с участием «псевдосатоши», включая процессы против Coinbase и Block Джека Дорси.

«Это решение — победа для разработчиков, для всего сообщества открытого исходного кода и для правды. На протяжении более восьми лет доктор Райт и его финансовые покровители лгали о том, что он Сатоши Накамото, и использовали эту ложь, чтобы запугивать разработчиков биткоин-сообщества», — отметили представители COPA.

Ранее сообщалось, что биткоин достиг двухлетнего максимума – превысил $65 000.

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