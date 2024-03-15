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  1. У світі

Верховний суд Лондона відмовився визнати Крейга Райта творцем біткоїна

21:10, 15 березня 2024
Процес проти Крейга Райта, який отримав назву Crypto Open Patent Alliance (COPA), розпочався ще 2021 року.
Верховний суд Лондона відмовився визнати Крейга Райта творцем біткоїна
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Верховний суд Лондона ухвалив, що австралійський учений і бізнесмен Крейг Райт не є творцем біткоїнів Сатоші Накамото. Суддя зазначив, що на користь цього свідчать незаперечні докази, передає theguardian.com.

Процес проти Райта, який отримав назву Crypto Open Patent Alliance (COPA), розпочався ще 2021 року. Тоді організація подала позов до бізнесмена, щоб перешкодити йому позивається з розробниками та іншими членами криптоспільноти, а також вимагати права інтелектуальної власності на технологію біткоїну.

«По-перше, доктор Райт не є автором white paper біткоїну. По-друге, Райт не є людиною, яка діяла під псевдонімом Сатоші Накамото в період з 2008 по 2011 роки. По-третє, він не є людиною, яка створила систему біткоїн. І, по-четверте, Райт не є автором початкових версій програмного забезпечення першої криптовалюти», - заявив суддя.

Крім того, суддя прийняв рішення призупинити дві інші справи за участю «псевдосатоші», включаючи процеси проти Coinbase та Block Джека Дорсі.

«Це рішення – перемога для розробників, для всієї спільноти відкритого вихідного коду та для правди. Протягом більш ніж восьми років доктор Райт та його фінансові покровителі брехали про те, що він Сатоші Накамото, і використали цю брехню, щоб залякувати розробників біткоін-спільноти», - зазначили представники COPA.

Раніше ми писали, що біткоїн досяг дворічного максимуму – перевищив $65 00.

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