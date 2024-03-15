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  1. В Україні

Збиткові шафи для шкіл з переплатою в 1,5 млн гривень: повідомлено про підозру начальнику управління освіти Подільської РДА

20:52, 15 березня 2024
Шафи для шкіл були куплені управлінням освіти за завищеними цінами майже удвічі.
Збиткові шафи для шкіл з переплатою в 1,5 млн гривень: повідомлено про підозру начальнику управління освіти Подільської РДА
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Начальнику управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації повідомлено про підозру за фактом закупівлі за завищеними цінами шкільних шаф  (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними Київської міської прокуратури, у грудні 2020 року між управлінням освіти Подільської районної державної адміністрації та приватним підприємством укладено договір на закупівлю металевих шаф у кількості 1000 штук для навчальних закладів району. Загальна вартість угоди склала майже 3,5 млн гривень.

Висновок експертів підтвердив, що шафи були куплені управлінням освіти за завищеними цінами майже удвічі, що призвело до значних збитків столичного бюджету.

До суду внесено клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Досудове розслідування проводиться слідчими Подільського Управління ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.

Відзначається, що посадовець є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні, яке розглядається в суді, за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту шкільних закладів Подільського району міста Києва та службовій недбалості.

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