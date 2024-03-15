Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 15 березня підтримав поправку про виключення з законопроекту про мобілізацію 10449 положення, яким пропонувалося встановити обовʼязок громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях при перетині державного кордону додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Про це зазначив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Демченко.

«Цікаво, що Комітет прийняв рішення про виключення даного положення, потім намагався його повернути, але для цього не вистачило одного голосу, після чого у засіданні було оголошено перерву», зазначив він.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба України і без відповідного закону має таку практику. До того ж, її підтримували в своїх рішеннях суди.

Так, як зазначила Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповідь на запит «Судово-юридичної газети», обмеження щодо перетинання кордону не поширюються на військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та має право на виїзд з України.

«Обмеження щодо перетинання державного кордону України, введені у зв’язку з воєнним станом, не поширюються на військовозобов’язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Такі особи під час перетинання державного кордону України крім документів, зазначених у статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

Крім того, у випадках, визначених законодавством, згідно з пунктом 2 Правил, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи», - зазначила АДПСУ у відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали про постанову від 28 грудня 2023 року Третього апеляційного адміністративного суду по справі №280/1610/23, який зазначив, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску повинна надати, крім паспортних документів, і документи, які б підтверджували її право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Оскільки наявність у особи інвалідності не звільняє її від статусу військовозобов`язаного та призовника.

Більше того, як вказав суд, приписами статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що у разі оголошення мобілізації, громадяни, що перебувають на військовому обліку не можуть змінювати місце проживання, перебування без дозволу органу територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Отже, як вказав апеляційний суд, окрім документів, підтверджуючих право виїзду за межі України та перетину державного кордону, і документів, підтверджуючих встановлену інвалідність, позивач мав надати документи військового обліку, зокрема підтверджуючі виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування.

Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив, що кордон України на виїзд можуть перетнути військовозобов’язані особи, які не підпадають під військову службу на час мобілізації. Разом з тим, зазначив він, «чоловіки також повинні мати військово-облікові документи, які за окремими нормами визначають, що вони мають відстрочку від призову». Прикордонники мають право перевірити ці документи.

Автор: Наталя Мамченко

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