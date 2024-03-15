Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 15 марта поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации 10449 положения, которым предлагалось установить обязанность гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке, в случае введение военного положения в Украине или в отдельных ее местностях при пересечении государственной границы дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета. Об этом сказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Демченко.

«Интересно, что Комитет принял решение об исключении данного положения, затем пытался его вернуть, но для этого не хватило одного голоса, после чего в заседании был объявлен перерыв», – отметил он.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба Украины и без соответствующего закона имеет такую практику. К тому же ее поддерживали в своих решениях суды.

Так, как отметила Администрация Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты», ограничения по пересечению границы не распространяются на военнообязанных, не подлежащих призыву. Однако такие лица при пересечении государственной границы, кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыва на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.

«Ограничения пересечения государственной границы Украины, введенные в связи с военным положением, не распространяются на военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Такие лица при пересечении государственной границы Украины кроме документов, указанных в статье 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыва на военную службу во время мобилизации и имеет право выезд из Украины.

Кроме того, в случаях, определенных законодательством, согласно пункту 2 Правил, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны иметь также подтверждающие документы», - отметила АДПСУ в ответе.

Напомним, ранее мы писали о постановлении от 28 декабря 2023 года Третьего апелляционного административного суда по делу №280/1610/23, который отметил, что лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении государственной границы на выезд из Украины в пункте пропуска должно предоставить, кроме паспортных документов и документы, подтверждающие ее право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Поскольку наличие у лица инвалидности не освобождает его от статуса военнообязанного и призывника.

Более того, как указал суд, предписаниями статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определено, что в случае объявления мобилизации граждане, состоящие на военном учете, не могут менять место жительства, пребывания без разрешения органа территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Следовательно, как указал апелляционный суд, кроме документов, подтверждающих право выезда за пределы Украины и пересечения государственной границы, и документов, подтверждающих установленную инвалидность, истец должен предоставить документы военного учета, в частности подтверждающие исключение с военного учета в связи с инвалидностью и разрешение в отношении смены места жительства или пребывания.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил, что границу Украины на выезд могут пересечь военнообязанные лица, не подпадающие под военную службу на время мобилизации. Вместе с тем, отметил он, «мужчины также должны иметь военно-учетные документы, которые по отдельным нормам определяют, что у них есть отсрочка от призыва». Пограничники вправе проверить эти документы.

Автор: Наталья Мамченко

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