У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

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Высший совет правосудия 14 марта 2024 года объявил перерыв в рассмотрении рекомендации ВККС о назначении на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области Виктории Юрченко, которая является участником отбора на должности судей 2017 года.

Дело в том, что в октябре 2019 года Виктория Юрченко уже получила рекомендацию от ВККС для назначения на должность судьи Хозяйственного суда города Киева.

31 августа 2021 года Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении Виктории Юрченко на должность судьи Хозяйственного суда города Киева.

Однако по неизвестным причинам президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ о назначении Виктории Юрченко на должность судьи.

В сентябре 2023 года кандидат приняла участие в новом конкурсе, объявленном новым составом ВККС. 25 января 2024 года ВККС рекомендовала назначить Викторию Юрченко уже на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.

Таким образом, как сообщил во время заседания ВСП председатель Совета правосудия Григорий Усик, в результате получения кандидатом двух рекомендаций возникла проблемная ситуация.

«Нет ли здесь несоответствия? Есть представление Президенту о назначении вас на должность судьи, но сейчас мы снова должны принимать решение о внесении представления Президенту, о назначении вас на должность судьи», - отметил председатель ВСП.

«Моей вины в этой ситуации нет. Я прошла все этапы конкурса. Я обращалась в Офис Президента с просьбой сообщить, зарегистрировано ли там представление ВСП в отношении меня. Мне ответили, что представление было зарегистрировано еще 9 сентября 2021 года. Президент согласно Конституции и Закону «О судоустройстве и статусе судей» подписывает указ в течение 30 дней. Было и соответствующее обращение ВСП в ноябре 2021 года с просьбой подписать указы о назначении судей. После этого относительно части кандидатов, которые были в указанном обращении ВСП, Президентом были изданы указы. Однако относительно меня указ так и не был подписан. В связи с такой неопределенностью я и решила поучаствовать в новом конкурсе в 2023 году», - сообщила членам ВСП Виктория Юрченко.

Также она добавила, что хочет все же стать судьей Хозяйственного суда Харьковской области.

Как отметил Григорий Усик, чтобы выйти из сложившейся ситуации, возможно, Виктории Юрченко следует обратиться к Президенту и ВСП с заявлениями об оставлении представления ВСП 2021 года без рассмотрения. Таким образом, у Президента останется на рассмотрении только одно представление 2024 года, которое он и сможет подписать.

В ответ Виктория Юрченко пообещала обратиться с соответствующими заявлениями к ВСП и Президенту.

«То, что Президент в течение 30 дней не подписал соответствующий указ, не лишает его права подписать указ в дальнейшем», - заключил Григорий Усик.

Напомним, что проблема со своевременным подписанием указов о назначении судей была актуальна при разных президентах. Вместе с тем, она обострилась во времена президентства Владимира Зеленского.

Особенно страдают кандидаты, ранее получившие рекомендации для назначения на должности судей судов, расположенных в Киеве. В частности, уже долгое время Президентом не подписаны указы о назначении судей Печерского райсуда города Киева, Шевченковского райсуда города Киева, Хозяйственного суда города Киева, Окружного административного суда города Киева (внесены задолго до ликвидации ОАС города Киева в 2022 году).

Часть кандидатов из отбора 2017 года, рекомендации которых «зависли» в Офисе Президента, в итоге приняли участие в конкурсе уже в 2023 году и получили рекомендации в другие суды.

Также следует обратить внимание на еще одну проблему – в последний раз Президент приводил новоназначенных судей к присяге еще 14 декабря 2021 года. В итоге, сейчас есть определенное количество кандидатов, которые хотя и имеют указы Президента о назначении на должности судей, однако до сих пор не приняли присягу судьи.

Автор Вячеслав Хрипун

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