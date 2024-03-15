Незаконная командировка $6500: разоблачена схема переправки мужчин за границу

Украинец обещал трудоустройство за границей за $6500 для выезда мужчин за границу.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила о раскрытии схемы незаконной переправки лиц за границу.

По данным правоохранителей, 44-летний украинец давал обещания о трудоустройстве на предприятии своим "клиентам". После этого он изготавливал пакеты документов для заграничной командировки. За эти услуги злоумышленник требовал $6 500 с каждого человека.

После того, как организатор получил часть денег, его задержали пограничники вместе с сотрудниками Национальной полиции. Ведется досудебное расследование.

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