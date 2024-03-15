Незаконне відрядження $6500: викрито схему переправлення чоловіків за кордон

Українець обіцяв працевлаштування за кордоном за $6500 для виїзду чоловіків за кордон.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомила про розкриття схеми незаконного переправлення осіб за кордон.

За даними правоохоронців, 44-річний українець надавав обіцянки про працевлаштування на підприємстві своїм «клієнтам». Після цього він виготовляв пакети документів для закордонного відрядження. За ці послуги зловмисник вимагав $6 500 з кожної особи.

Після того, як організатор отримав частину грошей, його затримали прикордонники разом із співробітниками Національної поліції. Ведеться досудове розслідування.

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