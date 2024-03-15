У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Джерело фото - ВРП

Вища рада правосуддя 14 березня 2024 року оголосила перерву у розгляді рекомендації ВККС щодо призначення на посаду судді Господарського суду Харківської області Вікторії Юрченко, яка є учасником добору на посади суддів 2017 року.

Справа в тому, що у жовтні 2019 року Вікторія Юрченко вже отримала рекомендацію від ВККС для призначення на посаду судді Господарського суду міста Києва.

31 серпня 2021 року Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Вікторії Юрченко на посаду судді Господарського суду міста Києва.

Однак, з невідомих причин, президент Володомир Зеленський досі не підписав указ про призначення Вікторії Юрченко на посаду судді.

У вересні 2023 року кандидат взяла участь у новому конкурсі, оголошеному новим складом ВККС. 25 січня 2024 року ВККС рекомендувала призначити Вікторію Юрченко вже на посаду судді Господарського суду Харківської області.

Таким чином, як повідомив під час засідання ВРП голова Ради правосуддя Григорій Усик, внаслідок отримання кандидатом двох рекомендацій виникла проблемна ситуація.

«Чи не має тут невідповідності? Є подання до Президента про призначення вас на посаду судді і зараз ми знов маємо приймати рішення щодо внесення подання Президенту про призначення вас на посаду судді», - зазначив голова ВРП.

«Моєї вини в цієї ситуації немає. Я пройшла всі етапи конкурсу. Я зверталася в Офіс Президента з проханням повідомити, чи зареєстроване там подання ВРП щодо мене. Мені відповіли, що подання було зареєстроване ще 9 вересня 2021 року. Президент згідно з Конституцією і Законом «Про судоустрій і статус суддів» підписує указ протягом 30 днів. Було і відповідне звернення ВРП у листопаді 2021 року з проханням підписати укази щодо призначення суддів. Після цього, щодо частини кандидатів, які були у зазначеному зверненні ВРП, Президентом були видані укази. Однак щодо мене указ так і не був підписаний. У зв’язку з такою невизначеністю, я і вирішила взяти участь у новому конкурсі у 2023 році», - повідомила членам ВРП Вікторія Юрченко.

Також вона додала, що все ж таки хоче стати суддею Господарського суду Харківської області.

Як зазначив Григорій Усик, щоб вийти із ситуації що склалася, можливо Вікторії Юрченко слід звернутися до Президента і ВРП із заявами про залишення подання ВРП 2021 року без розгляду. Відтак, у Президента залишиться на розгляді одне подання 2024 року, яке він зможе підписати

У відповідь Вікторія Юрченко пообіцяла звернутися з відповідною заявою до ВРП та Президента.

«Те, що Президент протягом 30 днів не підписав відповідний указ, не позбавляє його права підписати указ у подальшому», - наостанок зазначив Григорій Усик.

Нагадаємо, що проблема з вчасним підписанням указів про призначення суддів була актуальною при різних президентах. Разом з тим вона загострилися за часів президентства Володимира Зеленського.

Особливо страждають кандидати, які раніше отримали рекомендації для призначення на посади суддів судів, розташованих в Києві. Зокрема, вже тривалий час Президентом не підписані укази при призначення суддів Печерського райсуду міста Києва, Шевченківського райсуду міста Києва, Господарського суду міста Києва, Окружного адміністративного суду міста Києва (внесені ще задовго до ліквідації ОАС міста Києва у 2022 році).

Відтак, частина кандидатів з добору 2017 року, рекомендації яких «зависли» в Офісі Президента, взяли участь у конкурсі вже 2023 року та отримали рекомендації вже в інші суди.

Також слід звернути увагу на ще одну проблему – останній раз Президент приводив новопризначених суддів до присяги ще 14 грудня 2021 року. Відтак, наразі є певна кількість кандидатів, які хоч і мають укази Президента про призначення на посади суддів, однак досі не склали присягу судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

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