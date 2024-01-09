Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Ограничения пересечения границы не распространяются на военнообязанных, не подлежащих призыву. Однако такие лица при пересечении государственной границы, кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины. Об этом отметила Администрация Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты».

Напомним, ранее мы писали о постановлении от 28 декабря 2023 года Третьего апелляционного административного суда по делу №280/1610/23, который отметил, что лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении государственной границы на выезд из Украины в пункте пропуска должно предоставить, кроме паспортных документов и документы, подтверждающие ее право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Поскольку наличие у лица инвалидности не освобождает его от статуса военнообязанного и призывника.

Более того, как указал суд, предписаниями статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определено, что в случае объявления мобилизации граждане, состоящие на военном учете, не могут менять место жительства, пребывания без разрешения органа территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Следовательно, как указал апелляционный суд, кроме документов, подтверждающих право выезда за пределы Украины и пересечения государственной границы, и документов, подтверждающих установленную инвалидность, истец должен предоставить документы военного учета, в частности подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение в отношении смены места жительства или пребывания.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил, что границу Украины на выезд могут пересечь военнообязанные лица, не подпадающие под военную службу на время мобилизации. Вместе с тем, отметил он, «мужчины также должны иметь военно-учетные документы, которые по отдельным нормам определяют, что у них есть отсрочка от призыва». Пограничники вправе проверить эти документы.

Итак, мы направили запрос в АГПСУ с вопросом, должен ли мужчина – лицо с инвалидностью первой или второй группы иметь при себе, кроме пенсионного удостоверения лица с инвалидностью первой или второй группы, для пересечения границы Украины на выезд также военно-учетные документы.

Администрация Государственной пограничной службы в ответ отметила следующее.

«Выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется с учетом требований Указа Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 «О введении военного положения в Украине», законов Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан» «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О правовом режиме военного положения» и Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57 (далее – Правила).

Проведение мероприятий и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, предусмотренные Законом Украины «О правовом режиме военного положения», возложены на военные формирования, в том числе и Государственную пограничную службу Украины.

В целях урегулирования вопросов пересечения гражданами Украины государственной границы Украины во время военного положения Кабинетом Министров Украины внесены изменения в Правила, которыми определены условия, при которых мужчины – граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет, имеют право на пересечение государственной границы Украины.

Ограничения пересечения государственной границы Украины, введенные в связи с военным положением, не распространяются на военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Такие лица при пересечении государственной границы Украины кроме документов, указанных в статье 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющго право выезд из Украины.

В соответствии с пунктом 2-1 Правил в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью », «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

В то же время отмечаем, что согласно статье 20 Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины» должностные лица Государственной пограничной службы Украины наделены полномочиями по проверке у лиц, следующие через государственную границу Украины, документов на право выезда из Украины, выяснения оснований для пересечение государственной границы Украины и в случаях, предусмотренных законодательством, вправе принимать решение об отказе в пересечении государственной границы Украины.

Частью третьей статьи 6 Закона Украины «О пограничном контроле» определено, что пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины по действительным паспортным документам, а в предусмотренных законодательством Украины случаях также по другим документам.

Кроме того, в случаях, определенных законодательством, согласно пункту 2 Правил, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны иметь также подтверждающие документы.

В соответствии с пунктом 12 Правил паспортные и подтверждающие документы граждан, пересекающих государственную границу, проверяются уполномоченными должностными лицами подразделения охраны государственной границы с целью установления их действительности и принадлежности предъявляемому гражданину.

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины (отказ в пересечении государственной границы) принимается непосредственно в пункте пропуска в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующими порядок выезда за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и после изучения документов, подтверждающих наличие (отсутствие) оснований для предоставления такого разрешения», – подчеркнули в АГПСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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