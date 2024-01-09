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НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу, - сообщили в САП.

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В Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

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  1. В Украине

Разоблачение нарушений таможенных правил принесло в Госбюджет около 80 млн гривен за год

17:14, 9 января 2024
Общая сумма штрафов за нарушение таможенных правил в 2023 году составила 110 млн гривен.
Разоблачение нарушений таможенных правил принесло в Госбюджет около 80 млн гривен за год
Источник фото: Цензор.НЕТ
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В течение 2023 года таможни регистрировали 11 935 нарушений таможенных правил, общая сумма которых составила 8,9 млрд гривен. Этот показатель вырос на 3 раза по сравнению с предыдущим годом, - сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

За этот период было конфисковано предметы, составляющие нарушение таможенных норм, на общую сумму более 938 млн гривен, включая:

  • промышленные товары на сумму 716 млн гривен;
  • продовольственные товары и сельхозпродукцию на сумму 88 млн гривен;
  • валюту на сумму более 73 млн гривен;
  • транспортные средства на сумму 61 млн гривен.

Таможнями было рассмотрено 3 493 дела о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 110 млн гривен, из которых 80 млн гривен было взыскано в Государственный бюджет.

Также таможни передали в суд 6 912 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 6,4 млрд гривен. Результатом рассмотрения судами стали взыскания (включая конфискацию товаров и штрафы) на сумму 2 млрд гривен, в частности: конфискация на сумму 1,04 млрд гривен и штрафы на сумму 963 млн гривен.

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