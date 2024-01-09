Разоблачение нарушений таможенных правил принесло в Госбюджет около 80 млн гривен за год

Общая сумма штрафов за нарушение таможенных правил в 2023 году составила 110 млн гривен.

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В течение 2023 года таможни регистрировали 11 935 нарушений таможенных правил, общая сумма которых составила 8,9 млрд гривен. Этот показатель вырос на 3 раза по сравнению с предыдущим годом, - сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

За этот период было конфисковано предметы, составляющие нарушение таможенных норм, на общую сумму более 938 млн гривен, включая:

промышленные товары на сумму 716 млн гривен;

продовольственные товары и сельхозпродукцию на сумму 88 млн гривен;

валюту на сумму более 73 млн гривен;

транспортные средства на сумму 61 млн гривен.

Таможнями было рассмотрено 3 493 дела о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 110 млн гривен, из которых 80 млн гривен было взыскано в Государственный бюджет.

Также таможни передали в суд 6 912 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 6,4 млрд гривен. Результатом рассмотрения судами стали взыскания (включая конфискацию товаров и штрафы) на сумму 2 млрд гривен, в частности: конфискация на сумму 1,04 млрд гривен и штрафы на сумму 963 млн гривен.

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