В небо поднимался столб дыма: в Киеве горел магазин, фото

В Днепровском районе Киеве загорелся магазин.

Во вторник, 9 января, в Днепровском районе столицы возник пожар в магазине на пр-те Воскресенском. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

«Воспламенение возникло в отдельно стоящем магазине. В 11:34 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Киевской области горел институт.

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