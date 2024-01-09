В Великобритании судьям разрешили писать решения с помощью искусственного интеллекта: такой шаг несет для судебной системы

Отмечено, что искусственный интеллект может помочь в написании выводов, но не следует использовать для исследований или правового анализа.

Судебная служба Великобритании официально разрешила судьям использовать ChatGPT и другие инструменты с искусственным интеллектом для написания судебных решений. Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом 1000-летняя правовая система Англии, все еще проникнутая традициями, включающими ношение париков и мантий, сделала осторожный шаг в будущее.

Судейский корпус судов и трибуналов заявил, что искусственный интеллект может помочь в написании выводов, но подчеркнул, что его не следует использовать для исследований или правового анализа, поскольку технология может состряпать информацию и предоставить обманчивую, неточную и пристрастную информацию.

«Судьям не нужно избегать осторожного использования ИИ, — сказал Мастер записей канцелярии Англии Джеффри Уос, второй по рейтингу судья в Англии и Уэльсе. — Но они должны гарантировать, что они защищают доверие и несут полную ответственность за все, что они производят».

В то время, когда ученые и юридические эксперты рассуждают о будущем, в котором ИИ может заменить адвокатов, помочь в отборе присяжных или даже решать дела, подход, изложенный 11 декабря судебной властью, сдержан.

Но для медленно воспринимающей технологические изменения профессии это проактивный шаг, поскольку правительство и промышленность — и общество в целом — реагируют на стремительное развитие технологий, которые попеременно изображаются то как панацея, то как угроза.

«Сейчас идут активные публичные дебаты о том, стоит ли регулировать искусственный интеллект и как именно», - отметил Райан Эбботт, профессор права в Университете Суррея и автор книги «Умный робот: Искусственный интеллект и закон».

«Искусственный интеллект и судебная система — это то, что вызывает особое беспокойство у людей, и именно здесь мы особенно осторожно относимся к тому, чтобы держать людей в курсе событий, — сказал он. — Поэтому я считаю, что ИИ может медленнее нарушать судебную деятельность, чем в других областях, и мы будем действовать более осторожно».

Эбботт и другие эксперты в области права приветствовали судебную власть с тем, что они обратились к последним итерациям ИИ, и заявили, что эти рекомендации будут широко рассматриваться судами и юристами во всем мире, стремящимися использовать ИИ или обеспокоены тем, что он может принести.

Что о таком шаге говорят в США

Хотя глава Верховного суда США Джон Робертс в своем ежегодном докладе рассмотрел плюсы и минусы искусственного интеллекта, федеральная судебная система в Америке еще не создала руководства по искусственному интеллекту, а суды штатов и округов слишком фрагментированы для универсального подхода. Но некоторые суды и судьи на федеральном и местном уровнях установили свои собственные правила, сказал Кэри Кольянезе, профессор права в Университете Пенсильвании.

«Это, безусловно, одна из первых, если не первая, опубликованная на английском языке набор рекомендаций, связанных с искусственным интеллектом, который имеет широкую сферу применения и предназначен для судей и их сотрудников, — сказал Кэри Кольянезе о рекомендациях для Англии и Уэльса. — Я подозреваю, что многие судьи предупреждали своих сотрудников о том, как существующие политики конфиденциальности и использования Интернета применяются к публичным порталам, которые предлагают ChatGPT и другие подобные услуги».

Предостережения и «подводные камни»

Джулия Джентайл, преподаватель юридического факультета Эссекса, изучающая использование ИИ в правовой системе и системе правосудия, отметила, что эти указания свидетельствуют о принятии судами этой технологии, но не о ее полной поддержке. Она раскритиковала раздел, в котором говорится, что судьи не обязаны раскрывать информацию об использовании технологии, и спросила, почему не предусмотрен механизм подотчетности.

«Я думаю, что это, безусловно, полезный документ, но будет интересно посмотреть, как его можно будет применить, — сказала Джентайл. — Нет конкретных указаний, как этот документ будет работать на практике. Кто будет следить за соблюдением этого документа? Какие будут санкции? А может быть, никаких санкций не будет? Если санкций нет, то что мы можем с этим поделать?».

Стремясь сохранить добродетель суда в процессе движения вперед, руководство изобилует предупреждениями об ограничении технологии и возможных проблемах, если пользователь не знает, как она работает.

Возглавляет список оговорок относительно чат-ботов, таких как ChatGPT, разразившийся в прошлом году разговорный инструмент, который вызвал наибольший резонанс благодаря своей способности быстро создавать все — от курсовых работ до песен и маркетинговых материалов.

«Подводные камни» этой технологии в суде уже печально известны после того, как два нью-йоркских юриста возложились на ChatGPT для написания юридической записки, в которой цитировались вымышленные дела. Разгневанный судья оштрафовал их, назвав подписанную ими работу «юридической тарабарщиной».

Поскольку чат-боты обладают способностью запоминать вопросы, которые им задают, и сохранять другую предоставленную им информацию, судьям в Англии и Уэльсе было приказано не разглашать ничего частного или конфиденциального.

«Не вводите в публичный чат-бот с искусственным интеллектом никакой информации, которая еще не является публичным достоянием, – говорится в инструкции. — Любая информация, которую вы вводите в общедоступный чат-бот с искусственным интеллектом, должна рассматриваться как публикуемая для всего мира».

Среди других оговорок — осознание того, что значительная часть правового материала, на котором учатся ИИ-системы, происходит из Интернета и часто основывается преимущественно на законодательстве США.

Искусственный интеллект как вспомогательный инструмент

Но юристы, имеющие большую нагрузку и регулярно пишущие решения на десятки, а то и сотни страниц, могут использовать ИИ в качестве вспомогательного инструмента, особенно при написании справочных материалов или обобщении информации, которую они уже знают, отмечают суды.

Помимо использования технологии для написания электронной почты или презентаций, судьи сказали, что они могут использовать ее для быстрого поиска материалов, с которыми они знакомы, но которых нет в пределах досягаемости. Но ее нельзя использовать для поиска новой информации, которую невозможно проверить самостоятельно, и она еще не способна обеспечить убедительный анализ или аргументацию, отметили суды.

Судья Апелляционного суда Колин Бирс недавно рассказал, как ChatGPT помог ему написать параграф в решении в области права, которое он хорошо знал.

«Я спросил ChatGPT, можете ли вы дать мне краткое изложение этой области права, и он дал мне абзац, – сказал он в интервью The Law Society. – Я знаю, какой ответ, потому что я собирался написать абзац, в котором говорилось об этом, но он сделал это за меня, и я внес это в свое суждение. Он есть, и он очень полезен».

Ранее Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права.

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