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Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права

11:31, 21 грудня 2023
Згідно з британським патентним законодавством, винахідник має бути людиною або компанією, а не машиною.
Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права
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Штучний інтелект не може бути винахідником і не має права володіти патентними правами. До такого рішення дійшов Верховний суд Великої Британії, передає Reuters.

Так, американський комп’ютерний вчений Стівен Талер хотів отримати два патенти у Британії на винаходи, які були розроблені його «машиною для творчості» під назвою DABUS.

Він подав апеляцію до Верховного суду.

«Його спроба зареєструвати патенти була відхилена Управлінням інтелектуальної власності Великобританії (IPO) на тій підставі, що винахідник має бути людиною або компанією, а не машиною», - пояснило агенство.

«Ця апеляція не стосується ширшого питання про те, чи мають бути патентоспроможними технічні досягнення, створені машинами, які працюють автономно та працюють від ШІ», - сказав суддя Девід Кітчін у рішенні суду.

Юристи заявили, що постанова «встановлює, що патентне законодавство Великобританії наразі абсолютно непридатне для захисту винаходів, створених автономно машинами ШІ, і, як наслідок, абсолютно неадекватне для підтримки будь-якої галузі, яка покладається на ШІ у розробці нових технологій».

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