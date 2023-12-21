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Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права

11:31, 21 декабря 2023
Согласно британскому патентному законодательству, изобретатель должен быть человеком или компанией, а не машиной.
Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права
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Искусственный интеллект не может быть изобретателем и не имеет права обладать патентными правами. До такого решения пришел Верховный суд Великобритании, передает Reuters.

Так, американский компьютерный ученый Стивен Талер хотел получить два патента в Британии на изобретения, разработанные его «машиной для творчества» под названием DABUS.

Он подал апелляцию в Верховный суд.

«Его попытка зарегистрировать патенты была отклонена Управлением интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) на том основании, что изобретатель должен быть человеком или компанией, а не машиной», - пояснило агентство.

«Эта апелляция не касается более широкого вопроса о том, должны ли быть патентоспособными технические достижения, созданные автономно и работающими от ИИ машинами», - сказал судья Дэвид Китчин в решении суда.

Юристы заявили, что постановление «устанавливает, что патентное законодательство Великобритании пока абсолютно непригодно для защиты изобретений, созданных автономно машинами ИИ, и, как следствие, абсолютно неадекватно для поддержки любой отрасли, которая полагается на ИИ в разработке новых технологий».

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