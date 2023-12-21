В Киеве фура протаранила трамвай: фото и видео

В настоящее время движение трамваев на «Берестейской» заблокировано.

В четверг, 21 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая. Фото и видео с места аварии обнародовали в соцсетях.

ДТП произошло на «Берестейской».

Отмечается, что фура не пропустила трамвай. В настоящее время движение трамваев заблокировано. Сколько будет задержка – пока неизвестно.

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