В Киевской области горел институт, фото и видео

Пожарные ликвидировали возгорание в здании института.

В четверг, 4 января, произошло возгорание в здании института разведения и генетики животных им. М. В. Зубца по адресу: с. Чубинское, ул. Погребняка, передает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Спасатели установили, что произошло возгорание комнаты на втором этаже четырехэтажного здания.

«В 7:05 пожар ликвидирован на площади 20 м.кв. Уничтожена комната, повреждены стены и потолок на площади 80 м.кв. На ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.

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