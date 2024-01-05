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Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

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  1. В Україні

На Київщині горів інститут, фото та відео

10:51, 5 січня 2024
Пожежники ліквідували загоряння в будівлі інституту.
На Київщині горів інститут, фото та відео
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У четвер, 4 січня, сталося загоряння в будівлі інституту розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця за адресою: с. Чубинське, вул. Погребняка, передає пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Рятувальники встановили, що сталося загоряння кімнати на другому поверсі чотирьохповерхової будівлі.

«О 7:05 пожежу ліквідовано на площі 20 м.кв. Знищено кімнату, пошкоджено стіни та стелю на площі 80 м.кв. На ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу», - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.

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