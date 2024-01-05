На Київщині горів інститут, фото та відео

Пожежники ліквідували загоряння в будівлі інституту.

У четвер, 4 січня, сталося загоряння в будівлі інституту розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця за адресою: с. Чубинське, вул. Погребняка, передає пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Рятувальники встановили, що сталося загоряння кімнати на другому поверсі чотирьохповерхової будівлі.

«О 7:05 пожежу ліквідовано на площі 20 м.кв. Знищено кімнату, пошкоджено стіни та стелю на площі 80 м.кв. На ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу», - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.

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