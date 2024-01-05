США розробляють низку заходів у разі розширення конфлікту на весь Близький Схід, — ЗМІ

Як повідомляється, представники розвідки тим часом вигадують способи передбачати і парирувати можливі напади на США з боку сил, що підтримуються Іраном, в Іраку та Сирії.

США готують спеціальний план і пакет заходів реагування у разі розширення конфлікту між бойовиками руху ХАМАС та Ізраїлем на увесь регіон Близького Сходу. Про це повідомило американське видання Politico.

Зазначається, що військові розробляють плани завдання удару-відповіді по підтримуваних Іраном єменських хуситах, що нападають на комерційні судна у Червоному морі.

Водночас представники розвідки намагаються передбачати та відбити можливі напади на США з боку сил, які підтримуються Іраном в Іраку та Сирії. Також триває робота над тим, аби визначити, де бойовики можуть завдати наступного удару.

Politico пише, що ймовірність розширення конфлікту на Близькому Сході зростає після серії зіткнень в Іраку, Лівані та Ірані, які відбулися протягом останніх днів.

"Це переконало деяких представників адміністрації американського президента у тому, що війна в Секторі Гази офіційно вийшла далеко за межі анклаву, і пішла по сценарію, якого Сполучені Штати намагалися уникнути кілька місяців", — йдеться у повідомленні.

Співрозмовники видання вважають, що такий розвиток подій є небезпечним не лише для регіональної безпеки, а й для шансів Джо Байдена на переобрання під час виборів восени 2024 року в США.

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