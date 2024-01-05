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Законодавець у Перехідних положеннях Земельного кодексу передбачив спеціальний випадок поновлення договору оренди земельних ділянок, строк користування щодо яких закінчився після введення воєнного стану.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

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Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

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  1. У світі

США розробляють низку заходів у разі розширення конфлікту на весь Близький Схід, — ЗМІ

12:47, 5 січня 2024
Як повідомляється, представники розвідки тим часом вигадують способи передбачати і парирувати можливі напади на США з боку сил, що підтримуються Іраном, в Іраку та Сирії.
США розробляють низку заходів у разі розширення конфлікту на весь Близький Схід, — ЗМІ
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США готують спеціальний план і пакет заходів реагування у разі розширення конфлікту між бойовиками руху ХАМАС та Ізраїлем на увесь регіон Близького Сходу. Про це повідомило американське видання Politico.

Зазначається, що військові розробляють плани завдання удару-відповіді по підтримуваних Іраном єменських хуситах, що нападають на комерційні судна у Червоному морі.

Водночас представники розвідки намагаються передбачати та відбити можливі напади на США з боку сил, які підтримуються Іраном в Іраку та Сирії. Також триває робота над тим, аби визначити, де бойовики можуть завдати наступного удару.

Politico пише, що ймовірність розширення конфлікту на Близькому Сході зростає після серії зіткнень в Іраку, Лівані та Ірані, які відбулися протягом останніх днів.

"Це переконало деяких представників адміністрації американського президента у тому, що війна в Секторі Гази офіційно вийшла далеко за межі анклаву, і пішла по сценарію, якого Сполучені Штати намагалися уникнути кілька місяців", — йдеться у повідомленні. 

Співрозмовники видання вважають, що такий розвиток подій є небезпечним не лише для регіональної безпеки, а й для шансів Джо Байдена на переобрання під час виборів восени 2024 року в США.

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