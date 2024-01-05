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  1. В мире

США разрабатывают ряд мер в случае расширения конфликта на весь Ближний Восток, — СМИ

12:47, 5 января 2024
Как сообщается, представители разведки в это время придумывают способы предусматривать и парировать возможные нападения на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии.
США разрабатывают ряд мер в случае расширения конфликта на весь Ближний Восток, — СМИ
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США готовят специальный план и пакет мер реагирования при расширении конфликта между боевиками движения ХАМАС и Израилем на весь регион Ближнего Востока. Об этом сообщило американское издание Politico.

Отмечается, что военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном йеменским хуситам, нападающим на коммерческие суда в Красном море.

В то же время, представители разведки пытаются предусматривать и отразить возможные нападения на США со стороны сил, поддерживаемых Ираном в Ираке и Сирии. Также идет работа над тем, чтобы определить, где боевики могут нанести следующий удар.

Politico пишет, что вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране, произошедших в последние дни.

"Это убедило некоторых представителей администрации американского президента в том, что война в Секторе Газа официально вышла далеко за пределы анклава и пошла по сценарию, которого Соединенные Штаты пытались избежать несколько месяцев", — говорится в сообщении.

Собеседники издания считают, что такое развитие событий опасно не только для региональной безопасности, но и для шансов Джо Байдена на переизбрание во время выборов осенью 2024 года в США.

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