В США во время учений разбился бомбардировщик B-1B Lancer во время учений

В результате аварии четыре члена экипажа успели катапультироваться.

Источник фото: Military.com

В четверг, 4 января, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer потерпел крушение и разбился в Южной Дакоте, США. По сообщению авиабазы Эллсворт, самолет попытался приземлиться на полигоне, но потерпел крушение около 17:50 часов.

В результате аварии четыре члена экипажа успели катапультироваться и выжили. Инцидент произошел во время выполнения учебной миссии.

Сейчас авиационная комиссия офицеров начала расследование этой аварии. Подробности о причинах и обстоятельствах аварии обещают предоставлять по мере их уточнения.

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