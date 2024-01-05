В НАПК напомнили, когда завершается кампания декларирования за 2021 и 2022 отчетные периоды

В январе завершается кампания декларирования за 2021 и 2022 отчетные периоды.

Национальное агентство по предотвращению коррупции отметило, что 31 января 2024 года завершается кампания декларирования за 2021 и 2022 отчетные периоды. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

К концу месяца нужно подать:

- ежегодные декларации (с любой отметкой) за 2021 и 2022 отчетные периоды;

- декларации при увольнении за 2022 и 2023 отчетные периоды (если обязанность их представления наступила до 11.10.2023 включительно);

- декларации кандидата на должность за 2021 и 2022 отчетные периоды (если конечный срок их представления наступил в период с 24.02.2022 по 11.10.2023 включительно).

С видеоразъяснениями до заполнения каждого раздела декларации можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что только 30% чиновников заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку».

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

Еще мы писали, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Добавим, НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности.

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